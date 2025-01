Arrestato volontario a Prato per violenza sessuale su due giovani, una minorenne

A Prato, un volontario di una associazione locale è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale "mediante induzione" su due giovani donne, una delle quali minorenne. L'uomo, secondo le indagini, avrebbe sfruttato le condizioni di vulnerabilità fisica e psicologica delle vittime. L'arresto è stato annunciato dal procuratore Luca Tescaroli tramite un comunicato ufficiale. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Prato con il supporto della polizia municipale.

