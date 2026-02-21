Domenico, funerali tra giovedì e venerdì dopo il trapianto errato

Domenico è morto per un trapianto errato e i funerali sono attesi tra giovedì e venerdì. Il bambino è deceduto al Monaldi di Napoli, mentre la Procura prepara gli accertamenti tecnici con specialisti e medico legale.

