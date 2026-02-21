Domenico, funerali tra giovedì e venerdì dopo il trapianto errato
Domenico è morto per un trapianto errato e i funerali sono attesi tra giovedì e venerdì. Il bambino è deceduto al Monaldi di Napoli, mentre la Procura prepara gli accertamenti tecnici con specialisti e medico legale.
I funerali del piccolo Domenico, morto all’ospedale Monaldi di Napoli, dovrebbero svolgersi tra giovedì e venerdì. La data precisa sarà definita nelle prossime ore, mentre la salma sarà trasferita all’obitorio in vista degli accertamenti disposti dagli inquirenti.
A seguire la famiglia è l’avvocato Francesco Petruzzi, che ha spiegato come prima degli esami sarà necessario individuare un collegio incaricato dalla Procura. Ne faranno parte un medico legale e altri specialisti chiamati a eseguire verifiche tecniche non ripetibili.
Il legale ha chiarito che si tratta di accertamenti specifici e non di una semplice autopsia, sottolineando la particolarità delle procedure previste in casi simili. Sul possibile sequestro del cuore, ha aggiunto che la decisione spetta alla Procura, mentre la difesa ha già avanzato la richiesta.
L’inchiesta è ancora nelle fasi iniziali. Lunedì mattina la famiglia cercherà di capire in che modo verranno effettuati gli esami, se direttamente dalla Procura oppure attraverso un incidente probatorio disposto dal giudice per le indagini preliminari.