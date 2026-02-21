Principe Andrea arrestato, lo scatto dall'auto della polizia diventa simbolo del caso

Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato il 19 febbraio per presunte irregolarità legate ai rapporti con Jeffrey Epstein. Una foto scattata all’uscita della stazione di Aylsham lo mostra in auto, con lo sguardo abbassato.

L’immagine di Andrew Mountbatten-Windsor seduto sul sedile posteriore di una vettura della polizia ha fatto il giro del mondo in poche ore. Il volto basso, l’aria tesa, mentre lascia la stazione di Aylsham: uno scatto che ha invaso social e homepage dei principali siti internazionali.

A realizzarlo è stato il fotografo Phil Noble, che si è trovato davanti alla scena dopo una lunga giornata di tentativi. Aveva girato diverse stazioni di polizia senza risultati e stava per tornare in hotel, quando una segnalazione dell’ultimo minuto lo ha riportato sul posto.

In pochi attimi si è giocato tutto. Le serrande del garage si sono alzate, due auto sono uscite e in una c’era l’ex duca di York. Noble aveva già testato impostazioni e luce con altri veicoli, dettaglio che gli ha permesso di scattare senza esitazioni. «Non sai mai da dove arriverà la macchina», ha raccontato, parlando di un misto di preparazione e fortuna.

L’arresto risale al 19 febbraio e riguarda accuse di cattiva condotta in pubblico ufficio. Al centro ci sono i rapporti con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein e la possibile gestione impropria di documenti riservati durante il periodo in cui Andrea ricopriva incarichi ufficiali per il Regno Unito.

La segnalazione è partita dal gruppo antimonarchico Republic, che ha presentato una denuncia formale. La vicenda aggiunge pressione sulla famiglia reale e, in particolare, su re Carlo, già alle prese con un caso che da anni mette in difficoltà la monarchia britannica.

Lo scatto di Noble, diffuso in tempo reale dalle agenzie, è diventato il volto di questa nuova fase della vicenda: un’immagine destinata a restare legata a uno dei momenti più delicati per la casa reale.