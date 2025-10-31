Re Carlo rimuove il principe Andrea dall'elenco ufficiale della nobiltà britannica

Il principe Andrea è stato cancellato dall’elenco ufficiale dei nobili britannici, custodito dal Crown Office. Secondo quanto riportato da Sky News, il provvedimento è stato formalizzato dopo che il re ha inviato un mandato reale al Lord Cancelliere David Lammy, responsabile della gestione dell’elenco.

La decisione segue l’annuncio di Buckingham Palace, che ha confermato la perdita del titolo reale da parte di Andrea e il suo imminente trasferimento dal Royal Lodge, la storica residenza situata nella tenuta di Windsor. Nella nota ufficiale si legge che il duca sarà ora identificato come Andrew Mountbatten Windsor.

Il documento diffuso dal Palazzo specifica che è stato avviato un processo formale per la rimozione di stili, titoli e onorificenze. Il contratto di locazione che gli aveva garantito la possibilità di restare nella residenza non sarà più valido e il principe dovrà lasciarla per trasferirsi in un’altra abitazione privata.

Nel comunicato si sottolinea che la scelta è ritenuta necessaria, pur ricordando che Andrea nega le accuse a suo carico. Si ribadisce inoltre la vicinanza della Casa Reale alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso.

Secondo la BBC, il principe si stabilirà in una proprietà situata nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, con le spese di mantenimento che saranno coperte dal sovrano.

Sky News riferisce inoltre che anche Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, lascerà il Royal Lodge. La duchessa di York, che aveva già perso il titolo ufficiale dopo la rinuncia di Andrea agli altri onori, dovrà ora trovare una sistemazione indipendente.