Diletta Leotta senza filtri tra vita privata e frecciata a Mediaset dopo La Talpa

Diletta Leotta parla della sua vita privata e del lavoro tra ironia e frecciate dopo La Talpa. La conduttrice racconta il suo modo di vivere la coppia ...a letto sono un vulcano. Poi critica la scelta di registrare il reality invece della diretta.

Diletta Leotta si racconta senza filtri e usa immagini dirette per descrivere il suo carattere. Ospite del podcast di Victoria Cabello, la conduttrice ha parlato della relazione con il marito Loris Karius, rivendicando con orgoglio le sue origini siciliane e un temperamento acceso anche nella sfera intima.

Con tono ironico ma deciso, ha spiegato come vive la coppia: «Sono siciliana, a letto sono un vulcano». Poi ha rincarato, assegnandosi un voto altissimo: «Mi do la lode». Un modo per ribadire sicurezza e spontaneità, senza cercare formule eleganti o mezze misure.

Nel corso della conversazione è emerso anche il capitolo professionale, meno brillante negli ultimi mesi. Il reality La Talpa, affidato alla sua conduzione, non ha ottenuto i risultati attesi in termini di ascolti, nonostante l’impegno dichiarato dalla stessa Leotta.

La conduttrice non ha nascosto il disappunto e ha puntato il dito contro alcune scelte produttive. «Non sono abituata a programmi non in diretta», ha detto, lasciando intendere che una diversa impostazione avrebbe potuto cambiare il destino del format e il coinvolgimento del pubblico.