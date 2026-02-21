Morto Domenico a Napoli, non ce l'ha fatta il bimbo dopo il trapianto

Domenico è morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto, il cuore ha smesso di battere nelle ultime ore. Il bambino, seguito con apprensione in tutta Italia, era ricoverato da giorni e le sue condizioni erano peggiorate.

