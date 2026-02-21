Morto Domenico a Napoli, non ce l'ha fatta il bimbo dopo il trapianto
Domenico è morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto, il cuore ha smesso di battere nelle ultime ore. Il bambino, seguito con apprensione in tutta Italia, era ricoverato da giorni e le sue condizioni erano peggiorate.
Si è spento al Monaldi di Napoli il piccolo Domenico, il bambino ricoverato dopo un delicato trapianto. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore, fino all’arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.
A confermare la notizia è stato l’avvocato della famiglia, che ha parlato con i cronisti presenti fuori dall’ospedale. Una telefonata, poi poche parole: tutto finito. Da lì, la corsa verso il reparto.
La vicenda del bambino aveva tenuto con il fiato sospeso molti italiani. Giorni di attesa, speranze e aggiornamenti continui sulle sue condizioni avevano accompagnato il ricovero nel centro napoletano.
Il piccolo Domenico era diventato un simbolo di lotta contro la malattia. La sua storia aveva attraversato i social e le cronache nazionali, raccogliendo messaggi di affetto e sostegno da ogni parte del Paese.