Ariana Madix lascia la casa con Tom Sandoval e chiude definitivamente il capitolo

Ariana Madix chiude definitivamente con Tom Sandoval e porta via gli ultimi oggetti dalla casa condivisa a Los Angeles, dopo la rottura causata dal tradimento emerso nel 2023 e una recente intesa legale tra i due.

Ariana Madix ha svuotato ciò che restava della casa condivisa con Tom Sandoval, segnando la fine concreta di un legame ormai archiviato da tempo. Venerdì, nella zona di Los Angeles, alcuni traslocatori hanno caricato scatoloni pieni dei suoi ultimi effetti personali.

L’attrice e volto di "Vanderpump Rules" aveva già lasciato l’abitazione nel maggio 2023, ma parte dei suoi oggetti era rimasta lì fino a oggi. Non è chiaro cosa avesse deciso di lasciare inizialmente, ma ora la casa è stata definitivamente liberata.

La rottura tra i due risale al marzo 2023, quando emerse che Sandoval, suo compagno per quasi dieci anni, aveva una relazione con Rachel "Raquel" Leviss, collega nel reality. Lo scandalo, ribattezzato "Scandoval", ha avuto grande eco e ha segnato profondamente il programma.

Le tensioni tra i due sono finite anche davanti alle telecamere, tra discussioni accese e momenti carichi di emozione. La vicenda ha contribuito al rinnovamento del cast della trasmissione, con l’uscita dei protagonisti storici.

Nonostante la separazione, Madix e Sandoval erano rimasti legati da una disputa legale proprio sull’immobile. Secondo fonti vicine, la questione si è chiusa il mese scorso con un accordo che ha portato al ritiro della causa da parte di Ariana.