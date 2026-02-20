Operaio muore a Bernate Ticino, risucchiato da un macchinario in azienda di plastica

Un operaio di 38 anni è morto a Bernate Ticino dopo essere stato trascinato in un nastro trasportatore mentre lavorava su un impianto per la selezione della plastica, probabilmente a causa di una perdita di equilibrio o di un errore operativo.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio 2026 all’interno della Mondo Sd, azienda attiva nel settore delle materie plastiche in via delle Vallogge di sotto, a Bernate Ticino, nel Milanese. L’allarme è scattato intorno alle 17, ma all’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’era più nulla da fare.

La vittima, un 38enne di origine pakistana residente ad Arconate, stava operando su un impianto utilizzato per separare la plastica da altri materiali. Durante le operazioni è finito su un nastro trasportatore che lo ha trascinato all’interno della tramoggia del macchinario.

Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio ci sono una possibile perdita di equilibrio oppure un errore umano, che potrebbe aver coinvolto lo stesso operaio o altri presenti in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Locale e ai tecnici dell’Ats, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente.