18 feb 2026

Un operaio di 32 anni muore a Isola della Scala dopo essere rimasto impigliato negli ingranaggi di un macchinario. L’incidente è avvenuto in un’azienda avicola durante il turno di lavoro, senza l’attivazione del sistema di emergenza.

Operaio muore schiacciato da un macchinario in un'azienda avicola nel Veronese

Un lavoratore di 32 anni, di origine straniera, ha perso la vita intorno a mezzogiorno in uno stabilimento avicolo di Isola della Scala, in provincia di Verona. L’uomo stava operando su un macchinario quando è rimasto improvvisamente coinvolto in un incidente mortale.

Secondo una prima ricostruzione, i suoi vestiti si sarebbero impigliati negli ingranaggi, trascinandolo all’interno dell’apparecchiatura. Il sistema di arresto automatico non si sarebbe attivato, elemento ora al centro degli accertamenti.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto è arrivato anche l’elicottero del Suem 118 di Verona, ma per l’operaio non c’era ormai nulla da fare. Presenti i carabinieri della stazione locale e i tecnici dello Spisal, incaricati di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e ricostruire con precisione quanto accaduto.