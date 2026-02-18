Operaio muore schiacciato da un macchinario in un'azienda avicola nel Veronese

Un operaio di 32 anni muore a Isola della Scala dopo essere rimasto impigliato negli ingranaggi di un macchinario. L’incidente è avvenuto in un’azienda avicola durante il turno di lavoro, senza l’attivazione del sistema di emergenza.

Un lavoratore di 32 anni, di origine straniera, ha perso la vita intorno a mezzogiorno in uno stabilimento avicolo di Isola della Scala, in provincia di Verona. L’uomo stava operando su un macchinario quando è rimasto improvvisamente coinvolto in un incidente mortale.

Secondo una prima ricostruzione, i suoi vestiti si sarebbero impigliati negli ingranaggi, trascinandolo all’interno dell’apparecchiatura. Il sistema di arresto automatico non si sarebbe attivato, elemento ora al centro degli accertamenti.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto è arrivato anche l’elicottero del Suem 118 di Verona, ma per l’operaio non c’era ormai nulla da fare. Presenti i carabinieri della stazione locale e i tecnici dello Spisal, incaricati di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e ricostruire con precisione quanto accaduto.