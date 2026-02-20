Sinner ko a Doha, dalla Spagna critiche dure mentre Alcaraz avanza

Jannik Sinner perde contro Mensik nei quarti a Doha per difficoltà nei match lunghi e condizioni pesanti, mentre dalla Spagna arrivano critiche dure e si esalta il momento di Alcaraz.

La sconfitta di Jannik Sinner nei quarti di finale dell’Atp 500 di Doha ha avuto risonanza internazionale. L’azzurro, numero due del ranking, è stato eliminato dal ceco Jakub Mensik, attuale numero 16 del mondo, interrompendo il suo percorso nel torneo qatariota.

Per Sinner si tratta del secondo stop consecutivo dopo quello rimediato agli Australian Open, dove si era arreso in semifinale contro Novak Djokovic. Un doppio passaggio a vuoto che ha acceso commenti e valutazioni anche fuori dall’Italia.

In Spagna l’attenzione si è concentrata sul confronto con Carlos Alcaraz, protagonista nello stesso torneo. Il tennista iberico ha superato Khachanov e si è guadagnato l’accesso alle semifinali, alimentando il paragone con il momento più complicato dell’altoatesino.

Alcuni media spagnoli hanno parlato apertamente di fase negativa per Sinner. Tra i giudizi più netti quello di Marca, che ha descritto la sua prova in Qatar come un punto particolarmente basso, parlando di rendimento insufficiente rispetto alle aspettative.

Le analisi si soffermano soprattutto sulla gestione delle partite più lunghe. Anche a Doha, con oltre due ore di gioco e un tasso di umidità elevato, Sinner ha mostrato difficoltà nel mantenere continuità nei momenti decisivi, un aspetto già emerso nella lunga sfida persa contro Djokovic a Melbourne.