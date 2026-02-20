Uomo trovato morto a Bra, indagini su un'esecuzione con colpo alla nuca

Un uomo è stato trovato morto nelle campagne di Bra, probabile omicidio con un colpo alla nuca. A dare l’allarme un automobilista di passaggio che ha notato il corpo lungo strada Chivola, nella zona degli Orti.

Il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto questa mattina nelle campagne di Bra, nel Cuneese. A fare la segnalazione è stato un automobilista che percorreva strada Chivola, nell’area conosciuta come zona degli Orti, verso la frazione di Pollenzo.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la morte potrebbe essere stata provocata da un colpo d’arma da fuoco esploso alla nuca. Un dettaglio che farebbe pensare a un’esecuzione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, con il coordinamento della procura di Asti, competente per territorio. Gli accertamenti sono in corso per chiarire identità e dinamica dei fatti.

La vittima potrebbe essere un giovane di origine albanese, nato nel 2001. Tra le piste al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di un possibile regolamento di conti legato allo spaccio di droga.