Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027 scelto dalla Rai

Stefano De Martino guiderà Sanremo 2027 su scelta Rai dopo l’uscita di Carlo Conti. L’annuncio è arrivato durante uno show con Fiorello, con conferma del dg Roberto Sergio e il possibile ingresso di Ferraguzzo alla parte musicale.

Stefano De Martino sarà il volto del Festival di Sanremo 2027. La conferma è arrivata in diretta durante un momento televisivo guidato da Fiorello, dove il direttore generale Rai Roberto Sergio ha sciolto ogni dubbio su una decisione già anticipata nei giorni precedenti.

L’azienda ha così definito in anticipo la linea per il dopo 2026, quando Carlo Conti concluderà il suo incarico biennale. Il passaggio di consegne è stato pianificato per garantire continuità al Festival, prima con l’esperienza di Conti e poi con un cambio di passo affidato a un volto più giovane.

Per De Martino si tratta di un salto importante. Negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza in tv, passando da ex ballerino a conduttore capace di ottenere risultati solidi nell’access prime time. La Rai punta proprio su questa crescita per rinnovare il linguaggio della manifestazione.

Accanto a lui potrebbe esserci Fabrizio Ferraguzzo, produttore noto anche per il lavoro con i Måneskin. Il suo nome circola come possibile responsabile della direzione musicale, con l’obiettivo di dare al Festival un’impronta più internazionale e vicina alle nuove tendenze.

La combinazione tra un conduttore abituato al grande pubblico e una figura con esperienza nel mercato discografico globale lascia intravedere un’impostazione diversa rispetto agli ultimi anni. Il progetto per il 2027 è già in movimento, con scelte che delineano un cambio netto nello stile della kermesse.