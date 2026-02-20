Roma, cucciola rubata e riscatto da 500 euro: denunciata una 35enne

Una 35enne a Roma ha chiesto 500 euro per restituire una cucciola rubata a una 66enne, sottratta durante una visita medica. Il cane, nascosto in casa, è stato recuperato dai carabinieri e riportato alla proprietaria.

Una donna di 66 anni si è vista portare via la propria cucciola di pitbull di appena due mesi mentre si trovava a una visita medica, lo scorso novembre a Roma. Da quel momento sono iniziati mesi di attesa e preoccupazione, senza alcuna notizia sull’animale.

La situazione è cambiata il 5 febbraio, quando la proprietaria è stata contattata da una 35enne italiana. La richiesta è stata chiara: 500 euro in contanti per riavere il cane. La donna avrebbe quindi tentato di ottenere denaro in cambio della restituzione della cucciola, facendo scattare subito la segnalazione alle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Roma Vitinia hanno avviato gli accertamenti, risalendo rapidamente all’identità della sospettata e all’appartamento dove l’animale veniva tenuto nascosto. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Roma.

Nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare su delega dell’autorità giudiziaria. All’interno dell’abitazione è stata trovata “Shary”, in buone condizioni di salute, e subito restituita alla legittima proprietaria.

Per la 35enne è scattata la denuncia con le accuse di tentata estorsione e ricettazione. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura.