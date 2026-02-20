Inter, stop per Lautaro Martinez e tempi di recupero dopo l'infortunio

Lautaro Martinez si ferma per un problema al polpaccio accusato contro il Bodo, gli esami confermano un risentimento al soleo e lo staff medico valuta uno stop di diverse settimane con rientro non immediato.

L’Inter deve fare i conti con l’assenza di Lautaro Martinez, fermato da un infortunio muscolare rimediato nella sfida contro il Bodo/Glimt. Gli accertamenti svolti nella mattinata del 20 febbraio all’Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba sinistra. Il quadro sarà rivalutato nei prossimi giorni, ma i primi riscontri non lasciano spazio a un recupero rapido.

Lo stop dell’attaccante argentino rischia di protrarsi per alcune settimane. Salterà sicuramente la gara di campionato contro il Lecce e il ritorno dei playoff di Champions League, dove i nerazzurri dovranno recuperare due reti. Assente anche nelle successive sfide contro Genoa e Como in Coppa Italia, resta in forte dubbio pure per gli impegni di inizio marzo.

Lo staff tecnico monitora la situazione con attenzione, ma appare difficile rivederlo per il derby contro il Milan dell’8 marzo. Più realistico ipotizzare un rientro graduale tra fine marzo e inizio aprile, con la possibilità di una convocazione tra panchina e minuti limitati nelle gare contro Fiorentina o Roma.

L’infortunio è arrivato al 61’ della trasferta in Norvegia. Dopo un’azione offensiva, Lautaro ha iniziato a toccarsi il polpaccio, segnalando subito il problema. La sostituzione è stata immediata, con l’ingresso di Thuram per evitare un aggravamento della situazione.

Dopo il cambio, il capitano nerazzurro si è fermato in panchina per un breve confronto con lo staff medico, prima di rientrare negli spogliatoi per le prime cure. Il suo volto teso ha confermato fin da subito la preoccupazione per le condizioni fisiche.