Inter, ansia per Lautaro Martinez: infortunio muscolare, a rischio per il Feyenoord

L'Inter monitora attentamente le condizioni fisiche di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha riportato un affaticamento muscolare nel finale della partita di campionato contro il Monza.Nonostante l'iniziale preoccupazione, Martinez ha partecipato regolarmente all'allenamento odierno con il resto della squadra.Questo fa ben sperare per la sua disponibilità nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, previsto per martedì 11 marzo a San Siro.

Tuttavia, l'allenatore Simone Inzaghi potrebbe decidere di gestire con cautela l'impiego del suo capitano, valutando attentamente le sue condizioni fisiche in vista delle prossime importanti sfide.La decisione finale sulla presenza di Martinez contro il Feyenoord sarà presa nelle prossime ore, in base alle indicazioni dello staff medico e alle sensazioni del giocatore stesso.

Nel frattempo, altri giocatori dell'Inter stanno affrontando problemi fisici. Piotr Zielinski ha subito un infortunio al polpaccio durante la partita contro il Monza e dovrà sottoporsi a esami per determinare l'entità del problema. Federico Dimarco e Nicola Zalewski sono alle prese con risentimenti muscolari e salteranno la sfida contro il Feyenoord, con l'obiettivo di rientrare per la successiva gara di campionato.

L'Inter si prepara quindi ad affrontare il Feyenoord con alcune incognite legate agli infortuni, ma con la determinazione di proseguire il cammino in Champions League.

Inter-Monza: orario, formazioni e dove vederla in TV e streaming - L'Inter affronta il Monza oggi, sabato 8 marzo 2025, nella 28ª giornata di Serie A. La partita si terrà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con inizio alle 20:45.Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Feyenoord-Inter Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - L'Inter scende in campo oggi, mercoledì 5 marzo 2025, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. La partita si terrà allo stadio De Kuip di Rotterdam con inizio alle ore 18:45. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video.

Inter-Lazio Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Oggi, martedì 25 febbraio 2025, alle ore 21:00, l'Inter affronta la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia allo stadio San Siro. La vincente sfiderà il Milan in semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5. Sarà inoltre disponibile in streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.