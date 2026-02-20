Jennifer Aniston e Jim Curtis, come affrontano litigi e tensioni nella vita di coppia?

Jennifer Aniston e Jim Curtis raccontano come gestiscono le discussioni nate dalla convivenza quotidiana e spiegano perché il confronto diretto evita che i problemi si ripetano nel tempo

Jim Curtis ha parlato apertamente del rapporto con Jennifer Aniston, descrivendo un equilibrio costruito anche nei momenti meno semplici. Il coach e ipnoterapeuta ha spiegato che, vivendo molto tempo insieme, è normale che emergano piccoli contrasti.

La coppia condivide gran parte delle giornate tra le mura domestiche. Proprio questa vicinanza, racconta Curtis, porta a qualche frizione occasionale, ma senza trasformarsi in qualcosa di più serio. L’aspetto centrale resta il modo in cui affrontano questi episodi.

Secondo Curtis, il punto non è evitare del tutto le discussioni, ma impedire che si ripetano sempre allo stesso modo. Risolto un problema, spiega, bisogna evitare che torni più volte, perché altrimenti viene meno la fiducia nel cambiamento.

Un altro elemento che considera fondamentale riguarda le regole condivise. Prima ancora che nascano i contrasti, la coppia stabilisce come comunicare e rispettare le modalità dell’altro, così da evitare incomprensioni inutili.

La relazione tra Curtis, 50 anni, e l’attrice 57enne è diventata pubblica nell’estate del 2025, per poi essere ufficializzata sui social qualche mese dopo. I due si sono conosciuti tramite amici in comune e, inizialmente, hanno costruito un legame fatto di conversazioni frequenti.

Non è stato un colpo di fulmine immediato. Il rapporto si è sviluppato con gradualità, fino a trasformarsi in qualcosa di più solido nel tempo, grazie alla crescente complicità.

Di recente, Aniston ha festeggiato il compleanno in modo riservato insieme al compagno. La serata si è svolta in casa, lontano dai riflettori, con una cena semplice e un clima intimo.

Chi li conosce descrive la coppia come molto affiatata. Il rapporto viene definito stabile e sereno, con l’attrice che appare particolarmente a suo agio, come non accadeva da tempo.

Per l’occasione, Curtis ha anche condiviso sui social alcuni momenti privati, tra cui uno scatto sorridente e un’immagine più intima che li ritrae mentre si scambiano un bacio.