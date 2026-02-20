Bill Cosby obbligato a consegnare i dati finanziari nella causa per stupro

Bill Cosby deve consegnare i documenti finanziari recenti per verificare eventuali trasferimenti di beni alla moglie Camille durante una causa civile per violenza sessuale, avviata da una donna che lo accusa per fatti risalenti agli anni Settanta.

Un giudice ha ordinato a Bill Cosby di fornire documenti dettagliati sul proprio patrimonio e su quello della moglie Camille, nell’ambito di una causa civile ancora in corso. L’obiettivo è chiarire se l’attore abbia spostato beni a favore della consorte mentre affronta le sue vicende legali.

La decisione arriva dopo un’udienza recente e riguarda informazioni economiche degli ultimi due anni. Cosby dovrà presentare estratti conto bancari, dati sui fondi pensione e altri strumenti finanziari riferiti al periodo compreso tra dicembre 2024 e dicembre 2025.

La richiesta nasce dall’azione legale avviata da Donna Motsinger, che accusa il comico di averla drogata e violentata nel 1972. Secondo quanto dichiarato dalla donna, Cosby le avrebbe somministrato una sostanza facendola passare per un’aspirina.

Nel corso di una deposizione, Cosby ha ammesso di aver ottenuto una prescrizione di Quaalude da un ginecologo durante una partita di poker. Ha anche riferito di aver pensato di usare quelle pillole con donne con cui voleva avere rapporti sessuali.

La donna sostiene di essersi sentita stordita dopo aver assunto la compressa e di essersi risvegliata il giorno seguente nel proprio letto, indossando soltanto la biancheria intima.