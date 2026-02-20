Matlock, CBS conferma il licenziamento di David Del Rio dopo la nuova indagine

David Del Rio non convince CBS nella nuova indagine sul caso Matlock dopo accuse di aggressione mosse da Leah Lewis e una revisione interna riaperta su richiesta dell’attore. La rete conferma il licenziamento.

La CBS non ha cambiato posizione su David Del Rio dopo aver riesaminato il caso legato alla collega Leah Lewis. L’attore, già allontanato dalla serie “Matlock”, aveva chiesto una revisione interna presentando nuovi elementi a propria difesa.

Secondo quanto emerso, la rete ha deciso di mantenere la linea iniziale e chiudere definitivamente l’indagine. Del Rio non tornerà quindi nel cast della produzione, mentre la vicenda viene considerata conclusa dai vertici dell’emittente.

Leggi anche: David di Donatello 2025: chi è Timothée Chalamet, la star premiata con il David Speciale

Le accuse riguardano un presunto episodio avvenuto a ottobre negli spazi di Paramount, dove Del Rio avrebbe aggredito sessualmente Leah Lewis. L’attore ha sempre respinto ogni addebito e si è affidato all’avvocata Shawn Holley per contestare la decisione.

Nonostante il tentativo di riaprire il caso con nuovi dettagli, la revisione non ha modificato l’esito. Dalla difesa dell’attore fanno sapere che la vicenda non sarebbe del tutto chiusa, ma al momento non sono arrivate dichiarazioni dirette da parte di Del Rio.

Nel frattempo Leah Lewis resta regolarmente nel cast della serie. Il 9 febbraio ha condiviso uno scatto dal set per festeggiare il rinnovo di “Matlock” per una terza stagione, ringraziando colleghi e produzione.