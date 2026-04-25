Martina Nasoni dopo il trapianto di cuore racconta Liam e la nuova vita dopo l'intervento di agosto

Martina Nasoni racconta il trapianto di cuore affrontato ad agosto e spiega perché ha chiamato Liam il nuovo organo. Dopo l’intervento, la vincitrice del Grande Fratello descrive i cambiamenti nella vita quotidiana e le nuove sensazioni.

Martina Nasoni è tornata a Verissimo per parlare della sua esperienza dopo il trapianto di cuore eseguito il 20 agosto. Ospite in studio, ha spiegato di essere ancora seguita dai medici con controlli costanti, ma ha assicurato che il percorso procede senza complicazioni.

Nel raccontare la sua quotidianità, ha scelto di dare un nome al nuovo cuore. «L’ho chiamato Liam», ha detto, spiegando di aver iniziato a rivolgersi a lui come fosse una presenza con cui dialogare. Non conosce nulla della persona che ha donato l’organo, ma ha descritto un legame spontaneo, nato dopo l’intervento.

La giovane ha parlato di una vita cambiata nei gesti più semplici. Attività che prima risultavano impossibili oggi sono diventate accessibili. «Adesso riesco anche a correre e sentire la fatica», ha raccontato. Una sensazione che vive in modo diverso rispetto al passato, non più come limite ma come segno concreto di energia e movimento.

Accanto a lei, la madre Simona ha ricordato i momenti più difficili vissuti prima dell’operazione. Anche lei ha affrontato un problema simile, legato a una patologia genetica condivisa con la figlia. Quando la situazione di Martina è peggiorata, la famiglia ha compreso che l’intervento era inevitabile.

Il giorno dell’operazione resta impresso nella memoria della madre. Ha descritto l’attesa fuori dalla sala operatoria come uno dei momenti più duri, segnato da paura e speranza. Il ricordo più forte è legato all’uscita del cardiochirurgo, che ha rassicurato tutti sull’esito positivo, seguita dall’abbraccio con il marito.

Durante il racconto è emerso anche un pensiero per il piccolo Domenico, il bambino morto dopo un trapianto. La madre di Martina ha espresso dolore per la vicenda, ricordando quanto sia difficile affrontare situazioni simili e quanto ogni vita meriti una possibilità.