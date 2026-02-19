Carlo Vanzini torna alla Formula 1 dopo la malattia e racconta i mesi difficili

Carlo Vanzini annuncia il ritorno alla Formula 1 dopo la malattia che lo ha tenuto lontano mesi, raccontando i 245 giorni difficili e il recupero. Il telecronista di Sky condivide un messaggio carico di emozione alla vigilia della nuova stagione.

Carlo Vanzini riprende il suo posto al microfono della Formula 1. Il giornalista di Sky Sport, assente negli ultimi mesi per problemi di salute, è intervenuto con un videomessaggio durante la presentazione della nuova stagione, scegliendo di condividere pubblicamente il percorso che lo ha riportato al lavoro.

«Sono passati 245 giorni da quei problemi», ha raccontato, soffermandosi sulla fatica affrontata. Poi il segnale di svolta: «Adesso siamo usciti dai box». Un’immagine legata al mondo delle corse per spiegare il ritorno alla normalità dopo un periodo complicato. Non è mancato il ringraziamento a chi gli è stato vicino, dentro e fuori dall’ambiente televisivo.

Nel messaggio, Vanzini ha parlato anche dell’affetto ricevuto, definendolo come una spinta decisiva per superare le difficoltà. «Un’onda che mi ha portato verso la luce», ha detto, anticipando la voglia di tornare a raccontare le gare e di ritrovare il pubblico, anche se per ora solo a distanza.

Alla presentazione è intervenuto anche l’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, che ha salutato il ritorno del telecronista. «Siamo felici di rivederlo e che stia meglio», ha dichiarato, sottolineando il legame con la squadra di Sky, descritta come una vera famiglia.

Con l’avvio della nuova stagione, l’emittente punta ancora sulla capacità di raccontare le corse con competenza e attenzione ai dettagli tecnici, elementi che negli anni hanno caratterizzato la copertura della Formula 1 e contribuito a consolidare il rapporto con gli appassionati.