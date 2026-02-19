Milano Cortina, bastonata al volto durante Canada Repubblica Ceca di hockey

Macklin Celebrini colpisce al volto David Pastrnak durante Canada Repubblica Ceca ai Giochi di Milano Cortina. Il gesto è involontario ma ferma il match per alcuni minuti mentre il giocatore resta a terra dolorante.

Partita intensa e ricca di colpi di scena nei quarti di finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio a Milano Cortina. Il Canada supera la Repubblica Ceca per 4-3 dopo un finale al cardiopalma deciso all’overtime.

L’episodio che ha fatto discutere arriva nel secondo tempo, con i cechi avanti 2-1. Durante un’azione veloce, il giovane canadese Macklin Celebrini colpisce accidentalmente al volto David Pastrnak con il bastone. Il contatto è immediato e il giocatore ceco cade sul ghiaccio.

Pastrnak resta a terra per qualche minuto, visibilmente dolorante, mentre lo staff medico interviene. Dopo le cure, riesce comunque a tornare in campo e proseguire la gara, tra gli applausi del pubblico.

Nel finale il Canada reagisce e trova il pareggio a tre minuti dalla sirena. La partita si trascina ai supplementari, dove è Mitch Marner a firmare la rete decisiva che vale la semifinale per la squadra nordamericana.