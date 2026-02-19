Epstein, indagine in New Mexico su presunti corpi sepolti nel ranch Zorro

Le autorità del New Mexico indagano su Jeffrey Epstein dopo accuse di due ragazze sepolte nel ranch per presunti omicidi durante abusi. Un’e-mail del 2019 parla di corpi nascosti sulle colline vicino Santa Fe.

Nel New Mexico si torna a parlare di Jeffrey Epstein. Le autorità locali hanno avviato verifiche su segnalazioni che indicano la possibile presenza di due corpi sepolti nel suo ranch, lo Zorro Ranch, a circa 50 chilometri da Santa Fe.

L’inchiesta parte da una e-mail inviata nel 2019 a un conduttore radiofonico della zona. Il mittente, che si presentava come ex dipendente della proprietà, sosteneva che due ragazze straniere fossero state uccise e poi nascoste nelle colline attorno al ranch, parlando di strangolamento durante rapporti violenti.

Nello stesso messaggio veniva chiesto il pagamento di un bitcoin in cambio di video che avrebbero documentato abusi su minori. Il destinatario ha riferito di aver girato subito tutto all’Fbi, senza versare denaro.

Un documento federale del 2021 conferma che la segnalazione era stata presa in carico, insieme all’offerta di materiale video e alle indicazioni sui possibili luoghi di sepoltura. Tuttavia, dagli atti finora pubblicati non emergono prove concrete a sostegno delle accuse.

Il Dipartimento di Giustizia del New Mexico ha chiesto alle autorità federali la versione integrale, non oscurata, dell’e-mail. Nessun commento ufficiale è arrivato da Washington, mentre l’Fbi ha scelto di non rilasciare dichiarazioni.

Intanto il parlamento statale ha avviato una revisione più ampia sulle attività svolte da Epstein nello Zorro Ranch. Anche la commissaria per le terre pubbliche, Stephanie Garcia Richard, ha chiesto controlli sui terreni limitrofi, molti dei quali erano stati concessi in affitto al finanziere.

Dal 1993 Epstein aveva ottenuto oltre 500 ettari di suolo pubblico intorno alla proprietà. I contratti furono revocati nel 2019, quando lo Stato stabilì che quelle aree non venivano utilizzate per agricoltura o allevamento, ma come fascia isolata attorno al ranch.