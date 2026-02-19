Pagamenti elettronici e scontrini collegati dal 2026 cosa cambia per negozi e imprese

Nel 2026 gli esercenti dovranno collegare pagamenti elettronici e corrispettivi fiscali per effetto della Legge di Bilancio, con un sistema digitale dell’Agenzia delle Entrate che incrocia dati di Pos e registratori.

Dal 2026 cambia il modo in cui vengono gestiti i pagamenti e gli scontrini. La nuova norma impone agli esercenti di associare i dati dei pagamenti elettronici a quelli trasmessi dai registratori di cassa, creando un collegamento diretto tra incassi e corrispettivi fiscali.

La misura nasce con un obiettivo preciso: permettere all’Agenzia delle Entrate di controllare in modo più puntuale le transazioni e ridurre le discrepanze tra quanto incassato e quanto dichiarato. Il sistema punta anche a rendere più lineare la gestione amministrativa per chi utilizza strumenti digitali.

Per adeguarsi, gli operatori dovranno utilizzare un nuovo servizio online. Dopo l’accesso all’area “Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile visualizzare l’elenco dei dispositivi di pagamento già comunicati dagli intermediari finanziari e procedere con l’associazione al proprio registratore telematico.

L’operazione sarà guidata e richiederà pochi passaggi: selezione del terminale Pos, scelta del registratore e conferma del collegamento. Chi invia i corrispettivi tramite il portale web potrà completare tutto nello stesso ambiente, senza procedure separate.

Nonostante la semplificazione prevista, molti esercenti guardano alla novità con cautela. Tra i timori più diffusi ci sono i costi per aggiornare le attrezzature, i dubbi sulla compatibilità dei sistemi già in uso e le scadenze ravvicinate.

Le criticità riguardano soprattutto le piccole attività, che rischiano di trovarsi a gestire strumenti non aggiornati e processi più complessi. In questi casi, eventuali rallentamenti nelle operazioni di pagamento possono incidere anche sulle vendite, mentre gli obblighi fiscali richiedono precisione per evitare sanzioni.