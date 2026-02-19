Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli insieme a cena a Roma tra lavoro e intesa

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli tornano a farsi vedere insieme a Roma dopo la separazione, alimentando curiosità. Una cena in un ristorante noto con un dirigente Mediaset chiarisce i rapporti tra i due.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono ritrovati a cena nella capitale, a distanza di tempo dalla fine del loro matrimonio. Le immagini scattate durante la serata li mostrano rilassati, complici e a proprio agio, segno di un rapporto che prosegue senza tensioni nonostante la separazione.

L’incontro è avvenuto in un ristorante conosciuto di Roma, dove i due sono arrivati insieme e hanno trascorso diverse ore tra chiacchiere e sorrisi. Accanto a loro c’era anche Giorgio Restelli, responsabile delle risorse artistiche Mediaset, presenza che lascia pensare a un appuntamento legato anche al lavoro.

All’uscita dal locale, Bonolis e Bruganelli si sono accorti dei fotografi ma non hanno cambiato atteggiamento. Hanno mantenuto la stessa serenità mostrata durante la cena, senza evitare gli obiettivi né nascondere la sintonia.

Secondo quanto riportato, Sonia Bruganelli starebbe lavorando a un possibile ritorno in televisione con un programma dedicato ai libri. Il progetto sarebbe prodotto da Sdl, società condivisa con Bonolis, elemento che conferma come i rapporti professionali tra i due siano ancora attivi.

La serata arriva dopo giorni segnati dalle dichiarazioni di Lucio Presta, ex agente del conduttore, che in un libro ha raccontato presunti tradimenti attribuiti a Bruganelli. Parole riprese anche da Andrea Salvati, autore vicino a Bonolis.

Bruganelli ha replicato senza entrare nel merito, affidandosi ai social con una frase ironica: “Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine”, evitando un confronto diretto ma lasciando intendere la propria posizione.