Nancy Guthrie rapita in Arizona, il DNA può portare all'identificazione del responsabile
Nancy Guthrie è stata rapita nella sua casa in Arizona e gli investigatori puntano sul DNA trovato sulla scena per identificare il responsabile. La donna, 84 anni, ha bisogno di cure quotidiane.
Il rapimento di Nancy Guthrie, avvenuto nella sua abitazione di Tucson nelle prime ore del 1° febbraio, resta senza soluzione, ma gli investigatori seguono una pista precisa. Secondo lo sceriffo della contea di Pima, Chris Nanos, alcune tracce genetiche recuperate sulla scena potrebbero rivelarsi decisive per risalire all’autore del sequestro.
Durante un’intervista televisiva, Nanos ha spiegato che il materiale biologico individuato deve essere ancora analizzato nel dettaglio. Solo dopo la separazione e l’esame completo si potrà stabilire se appartiene davvero al sospettato. Per lo sceriffo, questo elemento ha un peso maggiore rispetto ad altri indizi raccolti nelle ore successive al fatto.
A circa tre chilometri dall’abitazione della donna sono stati trovati dei guanti, poi sottoposti ai controlli nel database nazionale del DNA. I risultati, però, non hanno prodotto alcuna corrispondenza utile alle indagini.
Gli investigatori ritengono che la vittima sia stata scelta in modo mirato. Nanos ha parlato di un individuo con un obiettivo preciso, capace di muoversi senza lasciare tracce evidenti. Nonostante le difficoltà, il team investigativo continua a lavorare su ogni dettaglio disponibile.
Parallelamente, l’FBI ha avviato verifiche nei negozi di armi dell’Arizona per identificare un particolare fondina visibile nei filmati del campanello della casa. Gli agenti stanno cercando di risalire a un eventuale acquisto che possa collegare il sospettato a quell’oggetto.
Tra gli elementi al vaglio c’è anche la possibile presenza di un anello sotto il guanto indossato dal rapitore, dettaglio emerso dalle immagini e ora oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.
La scomparsa dell’anziana, madre della conduttrice Savannah Guthrie, ha attivato una vasta operazione di ricerca. Le autorità sottolineano che la donna necessita di farmaci quotidiani, circostanza che rende ancora più urgente il ritrovamento.