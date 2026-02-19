Nancy Guthrie rapita in Arizona, il DNA può portare all'identificazione del responsabile

Nancy Guthrie è stata rapita nella sua casa in Arizona e gli investigatori puntano sul DNA trovato sulla scena per identificare il responsabile. La donna, 84 anni, ha bisogno di cure quotidiane.

