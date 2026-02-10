Diffuse le immagini del sospettato nel caso Nancy Guthrie in Arizona

Diffuse le prime immagini della persona ricercata per il rapimento di Nancy Guthrie in Arizona. Le riprese mostrano un individuo armato davanti alla casa della donna, scomparsa il 1° febbraio. L’Fbi parla di possibile manomissione della telecamera.

Emergono i primi fotogrammi legati al sequestro di Nancy Guthrie, l’anziana sparita dalla sua abitazione in Arizona all’inizio del mese. Le riprese, registrate da una telecamera di sicurezza installata all’ingresso, mostrano una figura davanti alla porta di casa nelle ore in cui la donna è scomparsa.

Nelle immagini si vede una persona con passamontagna e guanti. Alla cintura spunta quella che sembra essere un’arma inserita in una fondina. In uno scatto l’individuo tiene una torcia in bocca, mentre sulle spalle porta uno zaino. Le sopracciglia appaiono scure e marcate, dettaglio ritenuto utile per l’identificazione.

Leggi anche: Savannah Guthrie, sparita la madre Nancy in Arizona: tracce di sangue e ipotesi sequestro, indaga l'Fbi

La madre della conduttrice Savannah Guthrie è scomparsa dalla sua casa in Arizona.

Secondo quanto riferito dal direttore dell’Fbi, Kash Patel, l’uomo sarebbe stato ripreso mentre interveniva sulla telecamera esterna, forse per alterarne il funzionamento. Gli investigatori ricordano che sul pianerottolo d’ingresso era stato trovato del sangue riconducibile alla vittima.

Il nuovo materiale arriva dopo la scadenza fissata per il pagamento di un presunto riscatto, terminata alle 17 ora locale di Tucson. Gli inquirenti non hanno chiarito se vi siano stati contatti successivi.

La donna, 84 anni, è la madre della conduttrice televisiva Savannah Guthrie. La famiglia continua a lanciare appelli pubblici e a collaborare con le forze dell’ordine, convinta che Nancy sia ancora viva. In un video diffuso nelle ultime ore, la giornalista ha chiesto a chiunque abbia informazioni di farsi avanti.

Nancy ha un pacemaker e deve assumere farmaci ogni giorno. Non è noto se in questo momento stia ricevendo le cure necessarie.