Msi porta in Italia il desktop Mlg in edizione limitata da 30 unità

MSI presenta un PC desktop MLG in Italia e lo limita a 30 unità per semplificare l’acquisto. Il sistema integra RTX 5070 Ti e componenti selezionati, con distribuzione in negozi scelti e disponibilità immediata.

MSI mette in vendita nel nostro Paese un desktop MLG prodotto in appena 30 esemplari. L’idea è offrire una configurazione pronta all’uso, evitando a chi acquista di dover inseguire componenti tra listini instabili e continui aggiornamenti.

La distribuzione passa da una rete di rivenditori selezionati, con presenza sia online sia nei punti vendita fisici. In questo modo è possibile trovare il prodotto subito disponibile e ricevere supporto diretto prima dell’acquisto.

Il sistema è costruito attorno alla scheda madre B850 MLG Edition e alla GeForce RTX 5070 Ti 16G MLG Edition OC, pensata per gestire giochi e contenuti ad alta risoluzione, dal 1440p fino al 4K. Tutto è racchiuso nel case PANO 130R MLG Edition, caratterizzato da un design panoramico che mette in risalto i componenti interni.

Per mantenere temperature sotto controllo entra in gioco il dissipatore a liquido CORELIQUID A17 MLG Edition, progettato per reggere carichi prolungati e sessioni di overclock. L’alimentazione è affidata a un’unità A850GLS da 850W, mentre i partner possono completare la configurazione scegliendo altri componenti dal proprio catalogo.

Il risultato è una macchina pensata per gaming e content creation, con componenti selezionati e sistemi di protezione integrati per garantire stabilità anche durante utilizzi intensivi. MSI propone così una soluzione immediata e pronta all’uso per chi cerca prestazioni elevate senza passare dall’assemblaggio.