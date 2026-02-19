Bruce Springsteen annuncia il tour americano 2026 e attacca la politica Usa

Bruce Springsteen annuncia il nuovo tour negli Stati Uniti e attacca la politica americana, parlando di valori a rischio e invitando il pubblico a reagire con la musica. Previsti 20 concerti tra marzo e maggio 2026.

Bruce Springsteen torna sul palco con la E Street Band e presenta il nuovo “Land of Hope and Dreams American Tour”. Il calendario prevede 20 concerti negli Stati Uniti tra fine marzo e maggio 2026, con partenza dal Target Center di Minneapolis il 31 marzo.

L’annuncio è arrivato attraverso un video diffuso sui social, in cui il musicista ha scelto parole nette sulla situazione del Paese. Springsteen parla di un periodo difficile, segnato da tensioni e incertezze, e invita i fan a non arrendersi.

Leggi anche: Bruce Springsteen dichiara il suo voto per Kamala Harris e attacca Donald Trump

Il tour viene descritto come un’occasione per difendere i principi alla base degli Stati Uniti. Democrazia, libertà e Costituzione sono al centro del messaggio, che si accompagna a una critica diretta verso l’attuale classe dirigente di Washington.

Nel video, il cantante chiama a raccolta il suo pubblico, senza distinzioni politiche o personali, per una stagione di concerti che unisce musica e presa di posizione. L’obiettivo è trasformare ogni tappa in un momento di partecipazione e energia condivisa.

Il calendario attraversa tutto il Paese con date in città come Portland, Inglewood, San Francisco, Phoenix, Chicago, Atlanta e Boston. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le tappe a New York e Philadelphia, oltre al gran finale del 27 maggio al Nationals Park di Washington, unico evento all’aperto del tour.

La tournée prevede 19 concerti in arene al coperto e una chiusura in grande stile nella capitale. I biglietti saranno disponibili attraverso i canali ufficiali dell’artista.