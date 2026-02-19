Jennifer Lopez esclusa dal Super Bowl con Bad Bunny tra voci di carriera in calo

Jennifer Lopez sperava di comparire allo show del Super Bowl con Bad Bunny, ma l’invito non è arrivato. Dietro l’assenza, secondo indiscrezioni, ci sarebbero motivi legati alla fase incerta della sua carriera.

Jennifer Lopez sarebbe rimasta fuori dal recente spettacolo dell’intervallo del Super Bowl, dove Bad Bunny ha condiviso il palco con altri grandi nomi come Ricky Martin e Lady Gaga. Secondo alcune fonti, la cantante sperava in una partecipazione, ma non sarebbe mai stata coinvolta nell’evento.

Nei giorni precedenti alla partita, Lopez aveva pubblicato sui social alcune foto insieme all’artista portoricano risalenti a qualche anno fa, accompagnandole con un messaggio di sostegno. Parole calorose, in cui augurava successo per la serata e ricordava il legame tra loro.

Dietro l’esclusione, però, si fanno strada indiscrezioni meno benevole. Secondo un insider, la cantante starebbe cercando di rilanciarsi dopo un periodo non semplice. Il film Kiss of the Spider Woman non avrebbe ottenuto i risultati sperati, mentre gli spettacoli a Las Vegas avrebbero registrato un’accoglienza discreta ma senza entusiasmare.

Alcune critiche riguarderebbero anche le sue esibizioni dal vivo. Lopez ha scelto di cantare senza playback durante i concerti, una decisione che ha diviso il pubblico e acceso commenti online, spesso poco lusinghieri sul piano vocale.

Nonostante una carriera lunga e ricca di successi, negli ultimi tempi il nome di Jennifer Lopez è finito spesso sulle pagine di gossip più per la sua vita privata che per nuovi progetti artistici. Secondo la stessa fonte, un’apparizione accanto a Bad Bunny avrebbe potuto darle nuova visibilità in un momento delicato.

Tra le osservazioni più critiche, viene citato anche un recente scatto pubblicato in palestra, giudicato da alcuni come un tentativo di attirare attenzione. Un segnale, secondo queste voci, della volontà di restare al centro della scena.

Lopez non è nuova al palco del Super Bowl: nel 2020 si era esibita insieme a Shakira in uno show rimasto tra i più ricordati degli ultimi anni, accolto con grande entusiasmo dal pubblico.