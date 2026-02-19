Morto Tom Noonan, volto iconico di Manhunter e X-Files

Tom Noonan è morto a 74 anni il 14 febbraio, volto iconico del cinema americano noto per ruoli inquietanti. Alto quasi due metri, aveva segnato film e serie con personaggi memorabili.

Tom Noonan si è spento il 14 febbraio all’età di 74 anni. Attore, sceneggiatore e regista, era riconoscibile per la sua presenza scenica e per i personaggi spesso oscuri interpretati tra cinema e televisione.

A dare la notizia è stato il regista Fred Dekker, che lo aveva diretto in “The Monster Squad - Scuola di mostri”. In un ricordo affidato ai social ha descritto Noonan come un artista raffinato, capace di lasciare un segno indelebile soprattutto grazie alla sua interpretazione della creatura di Frankenstein.

Dekker aveva scelto Noonan dopo averlo visto in “Manhunter - Frammenti di un omicidio” di Michael Mann, dove vestiva i panni del serial killer Francis Dollarhyde. Un ruolo che lo aveva imposto all’attenzione del pubblico per intensità e inquietudine.

Nonostante il successo, il trucco prostetico necessario per alcuni ruoli non era tra le sue preferenze. Secondo il racconto del regista, lo sopportava a fatica e spesso lo rimuoveva appena terminate le riprese, arrivando una volta a rientrare a casa ancora nei panni di Frankenstein.

Nato il 12 aprile 1951 a Greenwich, nel Connecticut, Noonan proveniva da una famiglia legata alla musica e all’insegnamento. Dopo gli inizi a teatro, tra cui una produzione Off-Broadway di “Buried Child” di Sam Shepard, si spostò rapidamente sul grande schermo.

La sua statura imponente, circa 198 centimetri, e i lineamenti marcati lo portarono a essere scelto spesso per ruoli di antagonista. Negli anni Novanta interpretò il criminale Cain in “RoboCop 2” e uno dei killer in “Last Action Hero - L’ultimo grande eroe”.

Tornò a collaborare con Michael Mann in “Heat - La sfida” del 1995, dove interpretava l’hacker Kelso accanto a Robert De Niro e Al Pacino. Parallelamente portò avanti la scrittura teatrale, con opere poi adattate al cinema come “What Happened Was...” e “The Wife”.

Nel 2001 recitò in “The Pledge - La promessa”, diretto da Sean Penn con Jack Nicholson protagonista. Negli anni successivi fu apprezzato anche in “Synecdoche, New York” e in “Wonderstruck - La stanza delle meraviglie”.

Molto attivo anche in televisione, partecipò a serie come X-Files, “Law & Order”, “CSI” e “Damages”. Nel 2015 prestò la voce a numerosi personaggi del film in stop-motion “Anomalisa”, presentato al Toronto International Film Festival.

Dietro la macchina da presa aveva esordito con “Willie & Phil”, premiato al Sundance con il Grand Jury Prize. Era fratello del drammaturgo John Ford Noonan. Dal 1992 al 1999 è stato sposato con l’attrice Karen Young. Lascia due figli.