Tar Lazio conferma stop trasferte per tifosi Roma Fiorentina e Napoli

Il Tar Lazio respinge i ricorsi di Roma, Fiorentina e Napoli contro il divieto trasferte deciso dopo scontri tra tifosi in autostrada, confermando lo stop fino a fine stagione con una parziale apertura per i sostenitori giallorossi fuori Roma.

Il Tar del Lazio ha respinto le richieste urgenti presentate dalle associazioni dei tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli contro il divieto di trasferta imposto dal Ministero dell’Interno. La decisione arriva con quattro ordinanze depositate nella stessa giornata, che mantengono in vigore le restrizioni fino al termine della stagione.

I provvedimenti del Viminale erano stati adottati dopo gli scontri tra gruppi di tifosi avvenuti lungo alcune tratte autostradali, mentre le squadre erano in viaggio verso gli stadi. Episodi che hanno portato il Ministero a intervenire con misure rigide per limitare gli spostamenti organizzati dei sostenitori.

Tra i ricorsi esaminati, due riguardavano la Roma, mentre uno ciascuno era stato presentato da tifosi di Fiorentina e Napoli. Tutte le richieste cautelari sono state respinte, lasciando inalterato il divieto generale di trasferta.

Unica eccezione riguarda proprio il caso giallorosso. Il tribunale amministrativo ha infatti accolto in parte il ricorso limitatamente ai residenti nelle province del Lazio diverse da Roma, per i quali il divieto non è stato confermato.

Il provvedimento relativo ai tifosi della Lazio, anch’esso previsto dai decreti del Ministero, non è stato oggetto di impugnazione e resta quindi pienamente valido.