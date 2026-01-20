Scontri tifosi Fiorentina-Roma, il Viminale blocca le trasferte fino a fine stagione

Il Viminale interviene dopo nuovi episodi di tensione: per Roma e Fiorentina scatta il divieto di seguire le squadre in trasferta fino alla fine del campionato.

Il ministero dell’Interno ha deciso di fermare le trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina per tutto il resto della stagione calcistica. La misura è stata adottata dopo una serie di valutazioni legate ai comportamenti delle due tifoserie, ritenuti a rischio sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Nel provvedimento, il Viminale richiama i precedenti di violenza registrati sia in Italia sia all’estero, sottolineando come gli episodi non siano rimasti casi isolati nel tempo. Le autorità evidenziano inoltre l’assenza di interventi mirati verso i singoli responsabili, come le clausole di non gradimento, considerate strumenti utili per limitare la presenza dei soggetti più pericolosi.

La scelta di imporre uno stop generalizzato alle trasferte nasce dall’esigenza di prevenire nuovi scontri e ridurre il rischio di incidenti in occasione delle prossime partite. Il provvedimento riguarda esclusivamente i sostenitori organizzati e non incide sulle attività sportive delle due squadre.

Secondo quanto emerso, la linea adottata dal ministero punta a rafforzare il controllo sugli spostamenti delle tifoserie considerate più esposte a criticità, in attesa di soluzioni strutturali che consentano una gestione più selettiva e mirata delle presenze sugli spalti.