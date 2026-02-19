Napoli, spia la ex con un drone ma si schianta contro la finestra e viene arrestato

Un 28enne a Napoli ha tentato di controllare la ex usando un drone, ma il velivolo si è schiantato contro la finestra della donna. Il rumore ha fatto scattare l’allarme e la chiamata ai carabinieri.

Ha provato a osservare la sua ex compagna a distanza, affidandosi a un drone, ma il tentativo si è concluso in pochi istanti. Il piccolo velivolo è finito contro il vetro dell’abitazione, attirando subito l’attenzione della donna.

L’episodio è avvenuto a San Giovanni a Teduccio, nella periferia di Napoli. Il 28enne aveva fatto decollare il drone con l’idea di farlo arrivare fino al balcone della ex, ma qualcosa è andato storto e il mezzo ha urtato violentemente la finestra.

Spaventata dal colpo, la donna ha chiamato il 112 mentre l’uomo si allontanava in fretta dalla zona. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno recuperato il drone e analizzato i filmati registrati dalla telecamera di bordo.

Le immagini hanno permesso di riconoscere chiaramente il 28enne, ripreso mentre preparava il decollo. Rintracciato nella sua abitazione, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori in flagranza differita. Ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.