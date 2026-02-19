Baywatch torna in tv tra casting affollati e volti storici

Il casting per il reboot di Baywatch richiama aspiranti attori a Los Angeles, spinti dalla possibilità di entrare nella nuova serie. Tra prove in spiaggia e corse al rallentatore, emerge anche una veterana del set originale.

La nuova versione di Baywatch prende forma e a Los Angeles si sono presentati in molti per conquistare un ruolo nella serie. Sulla spiaggia si è visto di tutto, tra aspiranti bagnini e attori pronti a mettersi in gioco davanti alle telecamere.

Durante i provini, uomini e donne hanno simulato le celebri corse sulla sabbia, cercando di replicare uno dei marchi distintivi dello show. Un clima vivace, con candidati di ogni età, alcuni già abituati al mondo dello spettacolo, altri alla prima occasione.

Tra i partecipanti anche una donna di 77 anni, che in passato aveva lavorato come stuntwoman per Pamela Anderson nella serie originale. Ha ricordato l’attrice come disponibile sul set, anche se attenta a non rovinarsi i capelli durante le scene in acqua.

Non sono mancati volti noti: presenti David Chokachi, che interpretava Cody Madison, e Stephen Amell, scelto per il ruolo di Hobie nella nuova versione, ora adulto. Entrambi hanno parlato delle esigenze fisiche richieste dalla produzione, tra allenamenti e riprese impegnative.

La lavorazione del reboot dovrebbe iniziare in primavera, con l’obiettivo di riportare sullo schermo uno dei titoli più riconoscibili degli anni ’90, aggiornandolo per un pubblico contemporaneo.