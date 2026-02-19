Corea del Sud, ergastolo all'ex presidente Yoon Suk Yeol per la legge marziale del 2024

Yoon Suk Yeol è stato condannato all’ergastolo per aver proclamato la legge marziale nel 2024, scelta che ha provocato gravi conseguenze sociali nel Paese e aperto una crisi istituzionale senza precedenti.

Un tribunale della Corea del Sud ha inflitto la pena dell’ergastolo all’ex capo di Stato Yoon Suk Yeol, ritenuto responsabile di aver guidato un’insurrezione dopo aver imposto la legge marziale nel 2024.

Secondo i giudici, quella decisione ha avuto effetti pesanti sulla società, con ripercussioni diffuse e durature. Il presidente della corte, Ji Gwi-yeon, ha richiamato i costi elevati generati da quel provvedimento straordinario.

Leggi anche: Corea del Sud: Il Presidente Yoon Suk Yeol indagato per insurrezione dopo la Dichiarazione della Legge Marziale?

Nel corso della sentenza è stato anche evidenziato come l’ex presidente non abbia mostrato segni concreti di pentimento per quanto accaduto, elemento che ha inciso sulla valutazione finale della pena.