Arresto Corea del Sud: Il Presidente Yoon Suk-yeol Detenuto per Insurrezione

Il Presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato arrestato alle 10:33 ora locale (1:33 GMT) nella residenza presidenziale di Seul. Le immagini televisive hanno mostrato un veicolo nero con a bordo Yoon arrivare all'ufficio del Corruption Investigation Office (CIO) a Gwacheon, a sud di Seul, prima di essere trasferito al centro di detenzione di Uiwang, a circa 5 km di distanza.

Il CIO dispone di 48 ore per richiedere un mandato che permetta di trattenere Yoon fino a 20 giorni per ulteriori interrogatori o decidere se rilasciarlo. Yoon è il primo presidente in carica ad essere arrestato nella storia moderna della Corea del Sud.

Accusato di insurrezione, Yoon è stato interrogato riguardo alla dichiarazione della legge marziale avvenuta il mese scorso. Gli inquirenti hanno riferito che il capo dello Stato "sta esercitando il suo diritto a non rispondere".

In un videomessaggio rivolto alla nazione prima del suo arresto, Yoon aveva dichiarato di aver accettato di comparire davanti al CIO per essere interrogato. "Ho deciso di comparire davanti al CIO anche se si tratta di un'indagine illegale, per evitare qualsiasi spargimento di sangue", ha affermato il presidente sudcoreano.

L'arresto di Yoon ha intensificato le divisioni politiche nel paese, con l'opinione pubblica che mostra un crescente sostegno verso il suo partito conservatore, mentre la popolarità del Partito Democratico dell'opposizione è in calo. Nel frattempo, la Corte Costituzionale sta esaminando l'impeachment di Yoon; se confermato, ciò porterebbe a nuove elezioni presidenziali.

Yoon ha difeso le sue azioni come necessarie per contrastare le minacce della Corea del Nord, sostenendo che la dichiarazione della legge marziale fosse un uso legittimo dei poteri presidenziali e non un crimine.

Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar del Giappone: nuova provocazione rilevata da Seul - La Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone. Secondo quanto riportato dall'agenzia Yonhap, i militari sudcoreani hanno individuato i lanci alle 9:30 ora locale dalla zona di Ganggye. Lo Stato maggiore congiunto della Corea del Sud ha riferito che i missili hanno percorso una distanza di 250 chilometri prima di cadere in mare.

Zelensky propone scambio di prigionieri con la Corea del Nord: l'iniziativa per liberare i soldati ucraini - L'Ucraina è pronta a restituire alla Corea del Nord i soldati catturati nella regione di Kursk in cambio della liberazione dei prigionieri ucraini nelle mani della Russia. Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello a Kim Jong-un per fungere da mediatore, cercando di trasformare la sua alleanza con Vladimir Putin in un'opportunità per negoziare un accordo.

Mandato d'arresto per Yoon Suk Yeol: presidente sospeso della Corea del Sud accusato di abuso di potere - Un tribunale della Corea del Sud ha emesso un mandato di arresto contro il presidente sospeso Yoon Suk Yeol, accusato di aver tentato di imporre la legge marziale in un fallito colpo di forza. L’autorità che guida l’indagine congiunta ha confermato l’ordine di arresto e di perquisizione, sottolineando che non è stato stabilito un calendario per ulteriori procedimenti.