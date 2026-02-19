Cuore congelato per errore nel trasporto, salta il trapianto sul bimbo di Nola

Il cuore destinato al trapianto su un bimbo di Nola è arrivato a Napoli congelato a causa dell’uso di ghiaccio non idoneo durante il trasporto. Una serie di errori e mancate verifiche ha compromesso l’intervento già nelle prime fasi.

