Francesco Totti e Ilary Blasi: scontro legale tra archiviazione accuse e villa all'Eur

Francesco Totti ottiene l’archiviazione dell’accusa di abbandono di minore perché la figlia Isabel non era sola. Ilary Blasi contesta la decisione e prosegue la battaglia legale, tra cause aperte e tensioni sulla villa all’Eur.

La vicenda tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di un nuovo passaggio giudiziario. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione dell’accusa di abbandono di minore presentata dalla conduttrice, dopo quanto accaduto il 26 maggio 2023 nella villa all’Eur.

Secondo quanto ricostruito, la piccola Isabel non si trovava da sola. Era insieme ai figli della compagna di Totti, Noemi Bocchi, in un ambiente ritenuto sicuro: videocitofoni attivi, disponibilità di cibo e una tata presente nello stesso stabile. Elementi che hanno portato il giudice a escludere qualsiasi situazione di pericolo.

La decisione non ha fermato Ilary Blasi, che tramite il suo legale ha contestato duramente l’esito dell’indagine. La frase attribuita alla conduttrice lascia intendere una posizione netta e una volontà di andare avanti senza arretrare.

Intanto la separazione tra i due prosegue su più fronti. Le cause aperte sarebbero quindici e toccano vari aspetti della rottura, dal divorzio con l’eventuale addebito fino alle dispute patrimoniali. Il nodo centrale resta stabilire chi abbia tradito per primo, con una nuova udienza fissata per il 31 marzo.

Non si è ancora chiusa neppure la questione dei Rolex, che continua a riemergere nelle aule di tribunale. A questa si aggiunge il contenzioso sul centro sportivo della Longarina, dove la sorella di Ilary, Silvia Blasi, è stata condannata a versare 200 mila euro a Totti.

Nel frattempo, la villa all’Eur diventa un ulteriore motivo di scontro. L’immobile, assegnato a Ilary ma di proprietà dell’ex capitano, presenta problemi strutturali: infiltrazioni dal tetto e danni al soffitto. La discussione riguarda ora le spese di riparazione.

Blasi sostiene che si tratti di interventi straordinari e quindi a carico di Totti. L’ex calciatore, invece, ritiene si tratti di manutenzione ordinaria, spettante a chi vive nella casa. La questione sarà esaminata a maggio, quando un giudice dovrà stabilire chi dovrà sostenere i costi.