Bill Gates rinuncia al vertice sull'intelligenza artificiale in India dopo il caso Epstein

Bill Gates annulla il discorso al vertice sull’intelligenza artificiale in India dopo il suo nome nei documenti legati a Epstein, scegliendo di evitare distrazioni durante l’evento. Al suo posto parlerà un dirigente Microsoft.

Bill Gates non interverrà al summit sull’intelligenza artificiale in programma il 19 febbraio in India. L’appuntamento, tra i più rilevanti a livello internazionale, avrebbe dovuto ospitare un suo discorso, poi cancellato all’ultimo momento.

A comunicarlo è stata la Fondazione Gates, che ha spiegato come la scelta sia stata presa per evitare che altri temi potessero distogliere l’attenzione dai contenuti principali dell’evento.

La decisione arriva mentre il nome di Gates compare nei documenti collegati a Jeffrey Epstein, il finanziere morto in carcere nel 2019 dopo una condanna per reati sessuali. Un elemento che ha inciso sulla partecipazione pubblica del fondatore di Microsoft.

Secondo quanto reso noto, al posto di Gates interverrà un alto dirigente di Microsoft, la società che ha contribuito a fondare e che resta uno dei protagonisti globali nel settore tecnologico.

Non sono arrivate ulteriori dichiarazioni da parte di Gates in merito alla sua presenza nei file Epstein né sulle motivazioni personali della rinuncia al discorso.