Caso Epstein, nuove foto pubblicate: compaiono anche Bill Gates e Noam Chomsky

I deputati democratici della Commissione di vigilanza della Camera degli Stati Uniti hanno diffuso cinque nuove immagini provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein.

Tra i materiali resi pubblici compare anche un passaporto ucraino intestato a una donna, con i dati personali oscurati.

In un’altra fotografia si vede il filosofo Noam Chomsky seduto su un aereo insieme a Epstein.

Un’ulteriore immagine ritrae Bill Gates in posa con una donna, il cui volto è stato coperto.

Nella selezione è incluso anche uno screenshot di una chat WhatsApp in cui si discute della possibilità di inviare ragazze: parte dei dettagli risulta oscurata.

Tra le foto figura inoltre l’immagine del piede di una donna con una citazione del romanzo Lolita di Vladimir Nabokov scritta a penna.

Non è stato chiarito né quando né dove le immagini siano state scattate, né chi le abbia realizzate.

I democratici hanno spiegato di aver rimosso le informazioni personali di eventuali vittime e sopravvissuti e di aver pubblicato i contenuti così come ricevuti dall’eredità di Epstein.

Secondo quanto riferito, l’eredità ha consegnato alla commissione oltre 95.000 fotografie, ora in fase di analisi.