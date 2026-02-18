Inter, Lautaro Martinez si ferma in Norvegia per un problema muscolare

Lautaro Martinez si ferma durante Bodo/Glimt-Inter per un problema muscolare dopo uno scatto in attacco. L’episodio arriva nel secondo tempo e costringe Chivu al cambio immediato per evitare rischi maggiori.

Brutta notizia per l’Inter durante la sfida contro il Bodo/Glimt. Al 61’ del secondo tempo, Lautaro Martinez ha interrotto un’azione offensiva portandosi subito la mano alla gamba, segnale chiaro di un fastidio muscolare che lo ha costretto a fermarsi.

L’allenatore Chivu ha deciso di non correre rischi. Dopo pochi istanti ha richiamato l’argentino in panchina, inserendo al suo posto Thuram per dare continuità alla squadra senza aggravare la situazione.

Leggi anche: Inter in apprensione: infortunio muscolare per Lautaro Martínez

Una volta uscito dal campo, l’attaccante ha parlato con lo staff medico e tecnico dell’Inter. Il confronto è durato pochi minuti, poi è arrivata la decisione di rientrare negli spogliatoi per ricevere le prime cure e valutare meglio l’entità del problema.

Il volto di Martinez, mentre lasciava il terreno di gioco, tradiva preoccupazione. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, con lo staff nerazzurro pronto a capire se si tratta di un semplice affaticamento o di qualcosa di più serio.