Christy Carlson Romano positiva a uno screening oncologico, attesa per ulteriori esami

Christy Carlson Romano ha annunciato di essere risultata positiva a uno screening oncologico dopo controlli legati alla storia familiare. L’attrice ha raccontato il momento sui social, tra emozione e difficoltà con l’assicurazione.

Christy Carlson Romano, attrice candidata agli Emmy e volto noto delle produzioni Disney, ha rivelato di aver ricevuto un esito preoccupante dopo un test di screening per il cancro. La notizia è arrivata attraverso un video pubblicato su Instagram, in cui appare visibilmente scossa.

La decisione di sottoporsi ai controlli è legata alla storia clinica della sua famiglia. I genitori hanno entrambi affrontato la malattia, con la madre guarita e il padre scomparso in seguito alle complicazioni. Anche la nonna materna è morta per un tumore ai polmoni.

Nel racconto, Romano spiega che il marito Brendon Rooney ha ricevuto un risultato negativo, mentre il suo test ha dato esito opposto. La risposta, arrivata dopo alcuni giorni di attesa, ha aperto la possibilità di una forma di tumore in fase iniziale, ancora da definire.

Per chiarire la situazione, l’attrice dovrà sottoporsi a una PET, un esame diagnostico che utilizza un tracciante radioattivo per individuare eventuali cellule tumorali. Romano ha raccontato di essere alle prese con la compagnia assicurativa per ottenere la copertura del test.

Nel video emergono momenti di forte emozione, soprattutto quando ricorda la recente morte dell’attore James Van Der Beek, scomparso a 48 anni dopo una diagnosi di tumore al colon. Il riferimento rende ancora più intenso il racconto personale.

Romano ha parlato anche di un episodio accaduto circa un anno fa, quando durante una festa di compleanno fu colpita al volto da pallini mentre partecipava a una sessione di tiro al piattello. Le immagini delle ferite erano state condivise sui social nei mesi successivi.

Conosciuta per il ruolo di Ren Stevens nella serie Disney “Even Stevens”, accanto a Shia LaBeouf, e per il film “Cadet Kelly” con Hilary Duff, l’attrice oggi si trova ad affrontare una fase delicata in attesa di risposte mediche più precise.