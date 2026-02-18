Angelina Jolie pensa di lasciare gli Stati Uniti e trasferirsi all'estero con i figli

Angelina Jolie valuta di lasciare gli Stati Uniti per il clima politico e personale che non riconosce più, pensando a un trasferimento con i figli quando saranno adulti e guardando alla Cambogia come possibile nuova base.

Angelina Jolie sta considerando seriamente l’idea di trasferirsi fuori dagli Stati Uniti. Non si tratta di una decisione improvvisa, ma del risultato di riflessioni portate avanti negli ultimi mesi, tra motivi personali e un crescente disagio verso la situazione del Paese.

L’attrice aveva già espresso dubbi sul presente americano, spiegando di sentirsi distante da una realtà che fatica a riconoscere. Ora quelle parole sembrano trasformarsi in un progetto concreto. L’idea sarebbe quella di lasciare definitivamente gli Usa quando anche i figli più piccoli avranno raggiunto la maggiore età.

Per anni Los Angeles è stata il punto fermo della sua vita, anche per via degli accordi legati alla separazione da Brad Pitt. Con Knox e Vivienne ormai vicini ai 18 anni, lo scenario cambia e Jolie intravede la possibilità di costruire una nuova quotidianità lontano dalla California.

Tra le destinazioni più probabili c’è la Cambogia, paese a cui è legata da oltre vent’anni. Qui ha adottato il figlio Maddox e ha sviluppato gran parte del suo impegno umanitario, collaborando anche con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Un luogo che per lei rappresenta molto più di una semplice alternativa geografica.

Alla base della scelta c’è anche il clima politico negli Stati Uniti, che l’attrice ha descritto come segnato da tensioni e divisioni. Durante un evento internazionale ha parlato apertamente di un periodo difficile, sottolineando la necessità di tutelare libertà individuali e diritti personali.

Non esiste ancora una data precisa per il trasferimento, ma il progetto prende forma. L’ipotesi di una vita più riservata, lontana dai riflettori di Hollywood, appare sempre più vicina.