Pietre sui binari nel Bolognese, fermato un 20enne legato all'area antagonista

Un 20enne è stato arrestato nel Bolognese mentre sistemava pietre sui binari, gesto legato a possibili atti di sabotaggio. In casa trovati materiali riconducibili all’estremismo antagonista.

I carabinieri hanno bloccato un ragazzo di 20 anni nel Bolognese mentre stava collocando alcune pietre lungo i binari ferroviari. L’intervento è avvenuto durante un controllo mirato, dopo i recenti episodi che hanno coinvolto la rete ferroviaria ad alta velocità.

Durante la perquisizione nella sua abitazione, gli investigatori hanno trovato materiale riconducibile all’estremismo antagonista, elemento che rafforza il sospetto di un’azione non casuale ma organizzata.

Negli ultimi giorni si sono verificati due episodi considerati dolosi sulle linee Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze. I treni hanno subito ritardi, cambi di percorso e cancellazioni, con disagi per i passeggeri.

Chi indaga aveva già escluso l’ipotesi dell’incidente, orientandosi fin da subito verso il sabotaggio. I fatti sono stati messi in relazione con quanto accaduto pochi giorni prima sulla linea ferroviaria di Bologna, dove erano stati segnalati interventi simili.