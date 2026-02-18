Muranda Lambert si sposa in ospedale e muore poco dopo per un tumore al quarto stadio

Muranda Lambert si è sposata in ospedale mentre era malata di cancro al quarto stadio e poco dopo è morta. Il peggioramento delle condizioni ha anticipato le nozze, celebrate in una sala d’attesa trasformata per l’occasione.

Muranda “Mandy” Lambert è riuscita a dire sì al marito Damon in una sala d’attesa trasformata in pochi giorni in una piccola sala per le nozze. La donna, colpita da un cancro al rene al quarto stadio con metastasi alle ossa, è morta poco dopo la cerimonia.

I due si erano già sposati civilmente e stavano organizzando una festa più grande. A dicembre 2025 però le condizioni di Mandy sono peggiorate e il ricovero all’Intermountain Health St. Mary’s Regional Hospital di Grand Junction, in Colorado, ha cambiato tutto.

Quando è diventato chiaro che non avrebbe potuto lasciare l’ospedale, due dipendenti della struttura, Berenice Aguirre-Acosta e Ailis Yanez, madre e figlia, hanno deciso di occuparsi dell’organizzazione del matrimonio. In poche ore il progetto ha coinvolto medici, infermieri e personale.

La sala d’attesa è stata addobbata, amici e parenti sono stati chiamati, e anche chi non era in servizio ha scelto di essere presente. L’atmosfera era intensa, tra commozione e sorrisi, con molti colleghi che hanno contribuito a rendere possibile la cerimonia.

Durante lo scambio delle promesse, Mandy ha voluto ringraziare il marito per la presenza costante durante la malattia, ricordando i lunghi giorni trascorsi insieme in ospedale senza mai lasciarla sola.

Dopo il matrimonio, le condizioni della donna si sono aggravate rapidamente. Di lei restano i ricordi di chi l’ha conosciuta, tra ironia e forza, e una frase che ripeteva spesso: vivere ogni giorno senza rimandare, perché il tempo non è infinito.