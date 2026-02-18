Mimmo Liguoro morto a Roma, storico volto di Tg2 e Tg3

Mimmo Liguoro è morto a Roma a 84 anni per cause naturali, volto storico dei telegiornali Rai. Nato a Torre del Greco, ha segnato l’informazione televisiva italiana tra anni Ottanta e Duemila con conduzioni e programmi di approfondimento.

È scomparso a Roma all’età di 84 anni Mimmo Liguoro, giornalista e conduttore che per decenni ha rappresentato uno dei volti più riconoscibili dell’informazione Rai. Nato nel 1941 a Torre del Greco, ha guidato il Tg2 dal 1982 al 1995 per poi passare al Tg3, dove è rimasto fino al 2006.

Nel corso della sua carriera ha lavorato anche a numerosi programmi di approfondimento, tra cui Pegaso, considerato tra i primi format televisivi dedicati all’analisi dei fatti fuori dai telegiornali. Ha firmato e condotto inoltre rubriche come Gulliver, Tg3 Cultura e spettacolo e Tg2 Mattina, contribuendo a rinnovare il racconto dell’attualità e della cultura in tv.

Negli anni Ottanta fu tra i protagonisti della fascia serale del Tg2, conducendo l’edizione di mezza sera, una collocazione allora innovativa tra il telegiornale principale e quello notturno. Nel suo lavoro ha seguito eventi di rilievo nazionale e internazionale, tra cui la visita di Bill Clinton ad Anzio e l’elezione di Francesco Cossiga al Quirinale.

Alla guida di Pegaso raccontò anche la prima guerra del Golfo fino all’ingresso delle truppe americane in Kuwait, ottenendo per il programma il Premio regia televisiva. Dopo il pensionamento, avvenuto nel 2006, si è dedicato alla formazione, entrando nelle commissioni d’esame dell’Ordine dei giornalisti e insegnando all’Università di Salerno.

Numerosi i messaggi di cordoglio. Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha ricordato Liguoro come un riferimento per il giornalismo italiano e una figura legata profondamente alla sua città e a Napoli, capace di raccontare il territorio con passione e competenza.