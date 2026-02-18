Padova, 17enne investito sul marciapiede è in condizioni gravissime

Un ragazzo di 17 anni è stato travolto da un’auto mentre camminava sul marciapiede a Campo San Martino, dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo. Il giovane è ora ricoverato in condizioni critiche a Padova.

Un ragazzo di 17 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato investito nella notte a Campo San Martino, in provincia di Padova. Il giovane è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale del capoluogo con l’elicottero del Suem 118 partito da Treviso.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. Il minorenne stava camminando sul marciapiede insieme ad alcuni amici quando un’auto, guidata da un 22enne residente a San Giorgio delle Pertiche, è uscita di strada travolgendolo. Il veicolo, ormai fuori controllo, ha poi terminato la sua corsa contro il muro di cinta di un’abitazione.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime ai soccorritori, intervenuti rapidamente sul posto. Dopo le prime cure, è stato deciso il trasferimento in elicottero per velocizzare il ricovero.

Sull’accaduto stanno lavorando i Carabinieri della compagnia di Cittadella, impegnati a ricostruire la dinamica e chiarire cosa abbia portato il conducente a perdere il controllo dell’auto.