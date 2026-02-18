Abbandono di minori, Totti e Bocchi prosciolti dal gip di Roma

Francesco Totti è stato prosciolto dall’accusa di abbandono di minori perché il giudice ha escluso qualsiasi rischio per i figli durante quella sera del 2023. I bambini erano in casa, con telefono e una persona adulta pronta a intervenire.

Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di Francesco Totti, chiudendo il fascicolo aperto per l’ipotesi di abbandono di minori. La decisione segue la richiesta avanzata dalla Procura, che aveva già escluso profili di reato.

L’indagine era partita dalla denuncia presentata dall’ex moglie Ilary Blasi, secondo cui l’ex capitano della Roma avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore, in una serata del maggio 2023. Nel procedimento erano stati coinvolti anche la compagna Noemi Bocchi e la babysitter che abita nello stesso stabile.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quella sera i figli erano rientrati dopo cena e si erano messi a letto in un’abitazione in buone condizioni, con tutti i servizi funzionanti. I magistrati hanno evidenziato che i minori avevano a disposizione un telefono per contattare la madre e che la tata, pur non presente in casa, era pronta a intervenire in tempi rapidi.

Nel provvedimento, il gip sottolinea che non è emersa alcuna situazione di pericolo concreto o anche solo ipotetico per i bambini. I minori, lasciati per alcune ore nell’appartamento, non si trovavano in stato di isolamento né privi di assistenza, anche considerando la presenza di una rete di supporto immediata.

Per il giudice non è possibile sostenere che Totti e Bocchi abbiano esposto i figli a rischi per la loro sicurezza, elemento necessario per configurare il reato contestato. Da qui la decisione di chiudere definitivamente il caso.

Alla richiesta di archiviazione si erano opposti i legali di Ilary Blasi, ma dopo l’udienza il giudice ha confermato la linea della Procura. I difensori di Totti, gli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, hanno espresso soddisfazione per l’esito della vicenda.

Di segno opposto la posizione dell’avvocato Fabio Lattanzi, che assiste Blasi. Il legale contesta la ricostruzione dei fatti e non condivide le valutazioni giuridiche adottate, annunciando possibili ulteriori iniziative insieme alla cliente.