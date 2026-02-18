Morte di Gessica Disertore sulla Disney Fantasia, il gip di Bari valuta l'archiviazione

Gessica Disertore è stata trovata morta sulla nave Disney Fantasia e la Procura di Bari ha chiesto l’archiviazione per suicidio. L’autopsia a Porto Rico ha però rilevato Fentanyl nel sangue, dato che la famiglia contesta con una consulenza tecnica.

