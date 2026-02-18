Crystal Hefner chiede un'indagine sui diari segreti del fondatore di Playboy

Crystal Hefner chiede un’indagine sui presunti diari sessuali di Hugh Hefner, temendo la diffusione di migliaia di immagini private. L’ex moglie parla di materiale risalente agli anni ’60 e mai autorizzato alla pubblicazione.

Crystal Hefner rompe il silenzio sui presunti archivi privati del marito scomparso, sostenendo che Hugh Hefner avrebbe raccolto per decenni un dettagliato diario sessuale accompagnato da migliaia di fotografie intime.

Secondo quanto dichiarato insieme all’avvocata Gloria Allred, il materiale includerebbe circa 3.000 immagini di donne, scattate prima, durante e dopo rapporti sessuali. Alcuni scatti, aggiungono, potrebbero coinvolgere anche persone minorenni, elemento che alimenta ulteriori preoccupazioni.

Leggi anche: Creazione di narrazioni personali: creazione di diari e diari video con CapCut Creative Suite

I documenti, a quanto riferito, risalirebbero già agli anni Sessanta. Nei quaderni sarebbero annotati nomi, pratiche sessuali e dettagli personali delle partner. Tra le informazioni registrate, anche dati estremamente intimi come i cicli mestruali.

Non si tratterebbe di materiale legato alla rivista Playboy, ma di contenuti privati mai destinati alla pubblicazione. Crystal Hefner sottolinea di non aver mai autorizzato l’uso delle proprie immagini e ritiene che molte altre donne coinvolte non siano state informate.

Un altro punto critico riguarda la gestione dell’archivio. I materiali, secondo quanto emerso, sarebbero pronti per essere digitalizzati dalla Hugh M. Hefner Foundation. Tuttavia, la vedova afferma di non aver ricevuto chiarimenti sulla loro attuale collocazione.

Fino a pochi giorni fa Crystal guidava la fondazione, ma è stata rimossa dal consiglio dopo aver sollevato dubbi sulla gestione dei documenti. La sua legale ha ora chiesto ufficialmente alle autorità della California e dell’Illinois di avviare verifiche e garantire la riservatezza delle immagini e dei nomi presenti nei diari.